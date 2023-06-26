رئيس جامعة المنيا يُرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جميع منتسبي الجامعة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يُعيده الله عليه وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى مصر العزيزة بالتقدم، والازدهار، واليمن، والبركات.

كما قدم رئيس الجامعة في نص البرقية خالص أمنياته بأن يديم الله على الرئيس موفور الصحة والعافية، واستكمال مسيرة البناء ليعم الخير على وطننا الغالي مصر، معاهدًا على سعي الجامعة إلى ترسيخ النهج الجديد الذي تتبناه الدولة المصرية في عهدكم؛ لتحقيق ما تصبوا إليه من آمال، والانطلاق بالبلاد نحو جمهورية جديدة عنوانها حياة كريمة لكل المصريين.