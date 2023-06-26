صحة شمال سيناء: درجة الاستعداد لمرافق الإسعاف خلال أيام عيد الأضحي

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بمرفق إسعاف المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمود عامر مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، إن رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، استعدادًا لعيد الاضحي المبارك.

وأكد عامر على استمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا على توزيع عدد 75 سيارة إسعاف على المحاور والطرق الرئيسية والمنتزهات والشواطئ والكورنيش على مستوي المحافظة لمواجهة أية طوارئ طوال أيام العيد.

كما أكد مدير مرفق الاسعاف علي توفير سيارة اسعاف بكل ساحة ومسجد من المساجد الكبرى الذي ستقام فيه صلاة العيد، مع تواجد مدير الاسعاف وطاقم الاشراف على رأس العمل خلال أيام العيد.