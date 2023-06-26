محافظ الوادي الجديد يدشن حملة "100 يوم صحة" للكشف على المواطنين

دشن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملة "100 يوم صحة" والتي جرى إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ.

حيثُ تفقد اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية والتي يجري من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال.

ووجه المحافظ بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

محافظ الوادي الجديد يدشن حملة ١٠٠ يوم صحة للكشف على المواطنين (1)

محافظ الوادي الجديد يدشن حملة ١٠٠ يوم صحة للكشف على المواطنين (2)

محافظ الوادي الجديد يدشن حملة ١٠٠ يوم صحة للكشف على المواطنين (3)

محافظ الوادي الجديد يدشن حملة ١٠٠ يوم صحة للكشف على المواطنين (4)

محافظ الوادي الجديد يدشن حملة ١٠٠ يوم صحة للكشف على المواطنين (5)

محافظ الوادي الجديد يدشن حملة ١٠٠ يوم صحة للكشف على المواطنين (6)

محافظ الوادي الجديد يدشن حملة ١٠٠ يوم صحة للكشف على المواطنين (7)