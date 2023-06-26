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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يواصل حملاته التوعوية مع دخول عيد الأضحى المبارك

توعيه
توعيه
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تكثف شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، جهودها التوعوية، بهدف تعزيز ورفع الوعي المائي للمواطنين مع دخول عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس عادل حسن رئيس الشركة، أن رسالة التوعية المائية تستهدف مختلف الأعمار السنية، مشيرًا إلى أن إدارة التوعية، نفذت ندوة توعوية للأطفال، بالتعاون مع مكتبه مصر العامة بالزاوية الحمراء، تناولت الحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتوزيع بروشورات ومطبوعات للتوعية المائية.

وتطرقت أوجه التعاون مع جمعية مصر الإرادة إلى تنظيم يوم ترفيهي للأطفال بنادي النخيل، شمل العديد من الفقرات: ألعاب تفاعلية، وتوزيع كروت كاريكاتير توضح كيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وعمل  مسرح عرائس، وتوزيع بروشورات وهدايا للاطفال؛ تهدف إلى التوعية بأهمية كل نقطة مياه.

الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى جهود توعوية مكثفة مع دخول عيد الأضحى المبارك شركة الصرف الصحى بالقاهرة