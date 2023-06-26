خطيبة تامر حسني السابقة: "رفض عملي بالميديا"

تحدثت بسنت السبقي عن خطبتها السابقة من الفنان تامر حسني في بداية دخولها لعالم الفن قائلة: توقفت عن التمثيل لأن خطيبي تامر حسني رفض عملي فى الميديا وفي هذا الوقت كنت مذيعة ومراسلة ووافقته فى الرأي.

وتابعت بسنت خلال استضافتها ببرنامج “فيس أوف” الذي تقدمه سارة نخلة: "تامر حسنى لم تكن لديه رغبة أن أعمل ولا يحب المواعيد المتأخرة، حتى لا يضايقنى أحد، والموضوع كان فجأة فى أسبوع ارتبطنا.

وأضافت السبقي:" على الرغم من انفصالنا إلا إننا عملنا مع بعض فى مسلسل آدم بينا كل احترام وهو من البنى آدمين اللذاذ المحترمين وتواجدى فى آدم جاء صدفة والعمل كان بعد وقت كبير من الانفصال بينا وتعاملنا عادى هو كان مستغرب أنى بقيت ممثلة".



