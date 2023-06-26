رابط التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

أعلنت مدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي في دمنهور عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، ويتم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة دور أول عام ٢٠٢٣ بحد أدنى ٢٦٠ درجة، والإعدادية الأزهرية دور أول للبنين فقط بحد أدنى ٤٥٥ درجة (٩٣٪).

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنمية التعليم الفني وإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لسوق العمل والمساهمة في برامج التنمية والبناء في الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، وبالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة. ويجدر الإشارة إلى أن المدرسة لا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية المهنية والدمج.

ويمكن التقدم بطلب الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور عبر موقع شركة مياه الشرب بالبحيرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٣ حتى الأحد الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٣، وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي http://www.bwadc.com.eg واختيار طلب الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة لنفس العام ٢٠٢٣، بشرط أن يكون مجموع درجاتهم لا يقل عن ٢٦٠ درجة (٩٣٪)، ويتم تحديد الأولوية حسب أعلى مجموع درجات.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام ٢٠٢٣، يتم قبولهم في المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور بشرط الحصول على مجموع درجات لا يقل عن ٩٣٪، وسوف يتم قبول نسبة ٥٪ من طلاب الشهادة الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين، ويتم تحديد الأولوية حسب أعلى مجموع درجات بعد إجتياز إختبار القبول لكل محافظة، وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، ويتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط، حسب تنسيق كل محافظة على حدة، وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة، مع شرط اجتياز إختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

يشترط حصول الطالب على نسبة ٦٠٪ من اختبار القدرات الذي يجب إجراؤه للإلتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، وسيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب بالبحيرة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ على الرابط التالي: http://www.bwadc.com.eg

تُجرى اختبارات القدرات التحريرية والإلكترونية للطلاب المرشحين اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حسب أعلى مجموع للطلاب المتقدمين، حيث يتم إجراء الاختبارات لطلاب محافظة البحيرة يوم الأحد الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٣، ولطلاب كفر الشيخ يوم الاثنين الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٣، ولطلاب الدقهلية ودمياط يوم الثلاثاء الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٣

كما تجرى المقابلات الشخصية للطلاب الذين تم ترشحيهم وفقا لاعلى مجموع من الطلاب المتقدمين اعتبارا من الأحد ٦ أغسطس وحتى الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣

- ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية أو الأزهرية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية للإطلاع عليها عند حضور الإختبارات في نفس يوم الامتحان ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون أصل شهادة الإعدادية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية

- تجري امتحانات القدرات ( التحريرى - الالكترونى ) في مواد عربي - انجليزي - رياضيات - علوم - حاسب الى.

- يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها.

- ألا يزيد سن الطالب عن ١٨ سنه عند التقديم في ٢٠٢٣/١٠/١

- ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية لتقديمها مع طلب الالتحاق ( صورة الشهادة الإعدادية ( الوجهين ) - صورة بطاقة ولى الأمر - صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي الأمر - صورة شهادة الميلاد.