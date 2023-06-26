السجن 3 سنوات لتشكيل عصابى فى الاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بالسجن 3 سنوات لسيدتين كونتا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في البشر وتهريبهم إلي إحدي الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية، وتغريم كل من المتهمتين مبلغ مالي 200 ألف جنيه.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين وآخرين مجهولين كونوا جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.



وتبين ان المتهمون وآخرون مجهولون انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على كسب مادي.

وأشار أمر الإحالة الي ان المتهمين وهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للادارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها .