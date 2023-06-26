انتهاك حقوق الإنسان تاريخ ممتد في طهران.. مسئول سابق في المخابرات الإيرانية يحذر خامنئي من فضيحة

حذر رئيس الأمن الإيراني السابق علي شماخاني المرشد الأعلى علي خامنئي، من وصول بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2022، حسبما كشفت وثائق أمنية مسربة.



ووفقًا لوثائق سربتها جماعة القرصنة الإلكترونية تدعى “الانتفاضة حتى الإطاحة”، قال علي شمخاني إن التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء قمع الاحتجاجات منذ سبتمبر 2022 قد تؤدي حتى إلى الكشف عن حوادث قديمة أخرى في إيران، مثل عمليات الإعدام الجماعية في الثمانينيات.

وقال شمخاني في الخطاب إن مثل هذه البعثة تم تشكيلها فقط للدول التي تعاني من أزمات واضطرابات أهلية مثل سوريا وليبيا والسودان، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه البعثة يحمل دلالة على أن إيران تعاني أيضًا من مشاكل خطيرة.

على الرغم من قائمة اقتراحات شمخاني لمنع المبادرة في الأمم المتحدة، تم إطلاق بعثة تقصي الحقائق أخيرًا. قرر مجلس حقوق الإنسان، في قراره S35 / 1، "بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال"، المعتمد في نوفمبر 2022، إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق.

وكان تفويض البعثة هو إجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت في سبتمبر 2022، بعد مقتل امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا في حجز الشرطة.

وكلفت البعثة أيضا بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، فضلا عن كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة.

شمخاني، في رسالته، اقترح أن تدعو إيران المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمنت نيالتسوسي.

وقال شمخاني إن زيارة المقرر قد تؤدي إلى تقارير سلبية، لكنها قد تؤدي إلى تقارير إيجابية أيضًا، حيث يمكن للنظام أن يجادل بأن "الآلاف" من المسيرات نُظمت دون أي اشتباكات.

وانتشرت شائعات في الأشهر الأخيرة عن تنحي شمخاني جانبا حيث ألقى المتشددون باللوم عليه في إخفاقه في قمع الاحتجاجات.

وفي تصريحات مسجلة بالفيديو نُشرت على الإنترنت في نوفمبر، اتهمه النائب السابق حميد رسائي، وهو رجل دين متشدد، بالفشل في قمع الاحتجاجات.

وتم تأكيد التخمين بشكل أكبر بعد أن اخترقت مجموعة القرصنة 120 خادمًا في المكتب الرئاسي، وتمكنت من الوصول إلى الاتصالات الداخلية، ومحاضر الاجتماعات، ومنصات المؤتمرات عبر الإنترنت للرئيس إبراهيم رئيسي وحوالي 1300 جهاز كمبيوتر داخل المكتب.

ومن بين الوثائق التي تم الإفراج عنها مراسلات بين مكتب رئيس الجمهورية ومكتب شمخاني تؤكد شائعات تنحيه بسبب صراعات مع إدارة رئيسي. في إحدى الرسائل الموجهة إلى شمخاني، انتقد رئيس أركان الرئيس، غلام حسين إسماعيلي، رئيس جهاز الأمن لافتقاره إلى التبصر في الاحتجاجات.

بلهجة متعالية، وبّخ إسماعيلي مكتب شمخاني "لمجرد وصف الأحداث وتحليلها"، وطلب منه تقديم "تحليلات وتوقعات" حول التطورات المتعلقة بالاحتجاجات.