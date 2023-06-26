بالفيديو.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، الحالة المرورية.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد، وفي شارع الجيش، توجد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، بعد ذلك تقل الكثافات حتى نصل إلى منطقة الضاهر التي توجد فيها بعض الكثافات المرورية المتقطعة الممتدة حتى الشوارع المؤدية لشارع رمسيس والذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية تصل وتمتد إلى مسجد النور في العباسية.

وأضافت الإعلامية:"يشهد طريق كوبري أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، والقادم من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر ينطبق عليه نفس الأمر".

وتابعت، أن نفق الأزهر يشهد تباطؤا بسيطا في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وفي حلوان، فإن هناك سيولة مرورية في الوقت الحالي، ويشهد محيط مسجد الشهيد كثافات نسبية مستمرة حتى شارع الكورنيش وتصل إلى طريق القاهرة الأوسطي.