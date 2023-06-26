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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة بورسعيد تعلن تجهيز 11 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك

صورة أرشيفية - صلاة
صورة أرشيفية - صلاة العيد في بورسعيد
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أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن تجهيز 11 ساحة بكل أحياء المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن الساحات هي: أمام مسجد بورفؤاد الكبير، المعمورة بطرح البحر، والشبان المسلمين، السيدة زينب، التوحيد، الرزاق، السلام تصنيع، الشيخ زايد، الحسين، السلام، وحمدي تمام.

من جانبه، شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتجهيز الساحات على أعلى مستوى لاستقبال المصلين، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والميادين والحدائق والشاطئ ومحيط المساجد وساحات الصلاة. 

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