بالصور.. مدن جنوب سيناء السياحية تتجمل لاستقبال زوارها في عيد الأضحى

رفعت المدن السياحية في محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى ؛ لاستقبال زوراها لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي مدينة راس سدر أول مدن المحافظة السياحية بعد نفق الشهيد أحمد حمدي، وأقرب المدن لمحافظات الجمهورية، وفي ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتنمية المدينة كونها أحدى الوجهات السياحية جرى الانتهاء من تخطيط شارع كورنيش رأس سدر السياحي ومنطقة السوق التجاري.

وأكد المحاسب علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، لـ"البوابة نيوز"، أن المدينة تحظى باهتمام كبير من محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، معلنا جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها لاستقبال زوارها لقضاء عطلات عيد الأضحى المبارك، وثورة الثلاثين من يونيو، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات بمجلس مدينة رأس سدر لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بالتواصل أو الاتصال تليفونيا على رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى متابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال ايام العيد وضبط جميع أعمالها والتأكيد على نظافتها كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ومتابعة أعمال التعدي على أملاك الدولة بسرعة رصد التعديات وإزالتها في المهد، مشيرا إلى تشغيل مشروع محلات ٣٠٦ بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.

وقدم رئيس المدينة التهاني القلبية لأهالي رأس سدر و زوارها و قياداتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة الثلاثين من يونيو. ومقدما التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك و قرب الإحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

وأضاف رئيس مدينة رأس سدر أنه ترأس اجتماعا مع رؤساء القرى و القطاعات؛ استعدادا لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة ٣٠ يونيو في حضور محمد ذكي نائب رئيس المدينة و محمد عطية سكرتير المدينة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء برفع حالة الاستعداد القصوى بمحافظة جنوب سيناء والمدن استعدادا لاستقبال الزوار لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك و عطلة الثلاثين من يونيو.

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