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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاب يقتل آخر بطعنة سكين في السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت منطقة السلام جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على قتل آخر بطعنة سكين بسبب خلافات سابقة  بينهما، والقى القبض على المتهم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع  بدائرة قسم شرطة  السلام ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتول بطعنة سكين.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب آخر بسبب خلافات بينهم ولاذ بالفرار وباعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه ، ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

شاب يقتل اخر بطعنة سكين بمنطقة السلام قتل السلام