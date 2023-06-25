وزير الدفاع الأوكراني: قواعد اللعبة ستتغير في الحرب مع روسيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الأحد، أنه ستحدث تغييرات جذرية في الحرب خلال العام الحالي.

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: " هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا".

ولم يقدم ريزنيكوف إجابة واضحة حول المدة التي سيستغرقها الصراع.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، تعليقا على المعلومات المتعلقة بالهجوم المضاد لأوكرانيا، إنها كانت "عملية تحضيرية".

وأضاف: "نحن نتفهم أن لدى القوات الروسية خطوط دفاع قوية للغاية، وخاصة حقول الألغام".

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن "المعارك الحالية نوع من العمليات التمهيدية وليست ضمن الهجوم المضاد الرئيسي لنا"، لافتا إلى أن "هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا".

يأتي ذلك فيما كثفت القوات الأوكرانية الأحد هجماتها على الجبهة الشرقية في محاولة لاستغلال "الفوضى" التي أحدثتها أزمة تمرد قوات فاغنر في روسيا، في المقابل أعلن الجيش الروسي التصدي لمحاولة تقدم أوكرانية باتجاه باخموت.

وقال قائد عمليات منطقة شرق أوكرانيا، أولكسندر سيرسكي، إن القوات الأوكرانية تتحرك باتجاه باخموت، مشيرا إلى أنها نفذت هجمات وألحقت خسائر بالمعدات والآليات التابعة للقوات الروسية في الجبهة الشرقية.