تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 26 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأثنين الموافق 26 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية سوف تتحسن ظروفك بشكل كبير يا عزيزي، وهذا التحسن سوف يؤدي إلى تطورات في وضعك المادي، يجب عليك التوفيق ما بين العمل والمنزل، قد تزداد عليك المسؤوليات في الفترة المقبلة، يعرض عليك مشروع جديد او وظيفة مميزة، تشعر بالحيرة في اتخاذ القرار المناسب.

برج الثور

من الناحية المهنية سوف تتعلم من الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي يا عزيزي برج الحمل، تكرار الخطأ في مكان العمل قد يسبب لك متاعب كثيرة أنت بغنى عنها، انتبه ولا تمشي وراء أحد الزملاء وتنفذ ما يقوله، يا عزيزي أنت تملك شخصية قوية وانصياعك وراء هذا الشخص تثير الكثير من التساؤلات حول شخصيتك، وبشكل عام فإن شخصية هذا الزميل السلبية تؤثر عليك سلبًا، من الناحية الصحية حاول أن تهتم بوجبة الإفطار.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية يجب عليك بذل المزيد من الجهود من أجل التطور في مكان العمل، تزداد علاقتك بأحد الأصدقاء، بعد أن تعاتبه بسبب ابتعاده عنك واهماله التواصل معك، تكتشف أنه كان يمر بمشكلة بسيطة لذلك تقرر مسامحته وتعملان على توطيد علاقتكما من جديد.

برج السرطان

من الناحية المهنية سوف تتجاوز العديد من المشاكل المزعجة التي مررت بها، تتطور الأمور لتصبح أفضل بشكل كبير، الكثير من المفاجآت السارة في انتظارك، اتصال من صديق قديم يدعوك من خلاله لمناسبة مهمة، عليك العمل على ردات فعلك والانتباه من التهور والتسرع في أي قرار، من الناحية الصحية مارس الرياضة.

برج الأسد

من الناحية المهنية أنت تشعر بالحيرة في اختيار امر من بين خيارين، هناك القرار مصيري وسيحدد مستقبلك بشكل كبير، يمكنك استشارة الاصدقاء الذين تثق بهم أو العائلة، لذلك حافظ على دبلوماسيتك ببعض الأمور التي تربطك بالأصدقاء، يعتبر الانفعال والغضب لا يساعد في حل الامور المعلقة، إن الفترة المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت السارة.

برج العذراء

من الناحية المهنية هناك الكثير من المهام تلقى على عاتقك في هذه الفترة، تشعر بأنها كثيرة بشكل كبير، كما انها اكبر من طاقتك، مما يشعرك بالارهاق الشديد في الفترة المقبلة، تفكر في أخذ إجازة من العمل من أجل منح نفسك يوم خاص لك، من الناحية العاطفية سوف يقع خلاف بين شريكك، عليك حل هذا الخلاف على الفور.

برج الميزان

من الناحية المهنية انت بصدد الدخول في مرحلة مهنية مهمة جدًا تتمكن من قلب حياتك رأسًا على عقب، تتعرف على شخص جديد في أحد المناسبات، هذا الشخص سيصبح مقرب بشكل كبير لك، من الناحية العاطفية سوف تعيش فترة من الاستقرار العاطفي، بعض الأخبار تصلك عن أحد أفراد العائلة، تتعاطف معه بشكل كبير.

برج العقرب

من الناحية المهنية تتحلى بالصبر في مواجهة المشاكل التي تطرأ بشكل مفاجئ في العمل، هذه المشاكل ستحل من تلقاء نفسها، يتعرض صديق لك لبعض المشاكل التي تستدعي وقوفك إلى جانبه ومساندته، من الناحية العاطفية لا تهمل الشريك وانت في وسط هذه الانشغالات والأمور فهو بحاجة إليك ووجوده في حياتك امر ضروري لك.

برج القوس

من الناحية المهنية يتصرف بطريقة غير احترافية ومتسرعة في خلاف مع صديق، طريقتك تتسبب بخسارتك هذا الشخص الذي طالما كان مميزًا في حياتك، تشعر بالندم لكن تصر على موقفك، العناد ليس بصالحك في هذا الأمر، فهذا الشخص مميز جدا وطالما قدم لك المساعدة، راجع تصرفاتك بالفترة الأخيرة.

برج الجدي

من الناحية المهنية الأمور تصبح أفضل في العمل، تتلقى الكثير من الإشادات ويتطور وضعك، تشعر بالسعادة الكبيرة بسبب هذه التطورات، قد تتلقى اتصال من شخص لم يتصل بك منذ فترة طويلة، الظروف بالمجمل تسير لصالحك، تبدأ بالتفكير في عمل نظام غذائي أو حمية صحية، تشعر بالاعجاب الشديد بأحد الأشخاص.

برج الدلو

من الناحية المهنية يوم جيد يا عزيزي للانفتاح على الأفكار الجديدة، تفكر بتعلم شيء جديد في مجالك أو مجالات مختلفة، عليك وضع خطط واضحة جدًا من أجل التقدم في العمل، هناك بعض الأمور التي تزعجك في العمل، أما من الناحية العاطفية فهي تسير بشكل جيد وتخفف عنك ضغوطات ومشاكل العمل.

برج الحوت

من الناحية المهنية سوف تتلقى يا عزيزي الكثير من الفرص الجيدة في مكان العمل، وسوف تكتشف أن شعورك بالتوتر والقلق الغير مبرر به، أنت شخص مهم في مكان العمل، ومهما حاول من حولك الإيقاع بك لن ينجحوا ابدًا، عليك التخطيط لرحلة او مناسبة تساعدك على تجاوز الضغوطات النفسية التي عشتها في الوقت الماضي، أما من الناحية العاطفية يوجد علاقتك العاطفية تصبح أفضل.