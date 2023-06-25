بالفيديو.. إمام مسجد الحسين: سيدنا النبي كان يخرج للتنزه في العيد

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الإمام الحسين، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج في العيد ويأخذ أهل بيته معه، ومنهم السيدة عائشة رضى الله عنها، عندما أخرجها يوم العيد، موضحا “كان الأحباش يلعبون وطلبت السيدة عائشة مشاهدتهم فسمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم”.



وتابع إمام مسجد سيدنا الحسين، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "شوف العيد فى الإسلام، وسيدنا النبي قال لنا فى ديننا فسحة، اعمل كل اللى أنت عاوزه ما دام فى حدود الشرع"، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي".









