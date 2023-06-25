بكاء وحزن لطلاب الثانوية العامة في البحيرة بسبب الكيمياء

سادت حالة من الحزن بين طلاب القسم العلمي بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، بسبب صعوبة امتحان مادة الكيمياء

وأكد الطلاب، أن الامتحان طويل وصعب وبه أسئلة غير مباشرة.



ومن جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنتهاء أداء الطلاب امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أى شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

حيث انتظم منذ صباح اليوم ٣٨٠٩١ طالب وطالبة أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ إدارة تعليمية.

وأدى طلاب الشعبة الأدبية وعددهم ٨٨٩٦ الامتحانات فى مادة الجغرافيا وكذا قام طلاب الشعبة العلمية ( علوم و رياضة ) بأداء الامتحانات فى مادة الكيمياء بواقع ٢٦٨٠٩ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و٢٣٨٦ علمى رياضة خلال الفترة من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى الساعة ١٢.٠٠ ظهرا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه من المقرر أن تستأنف الامتحانات عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد، وذلك يوم الأحد الموافق 2 /7 /2023 بأداء طلاب شعبة العلمى الامتحانات فى مادة الفيزياء والشعبة الأدبية فى مادة التاريخ.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أنه سبق انطلاق الامتحانات عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، بالإضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ٤١ استراحة و١١٥ لجنة بعدد ١٨ ادارة تعليمية.



وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.