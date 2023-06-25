بالفيديو.. الأرصاد: استقرار الطقس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الأيام القادمة يشهد استقرارا خاصة مع بدايات فصل الصيف والذي يتميز فيه الطقس بالاستقرار مع ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة نهارا.

وأضافت غانم ، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن طقس هذه الفترة يدور حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى خلال فترة النهار تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من البحر المتوسط ، موضحة أن طقس النهار حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومائل للحرارة على المحافظات الشمالية وشديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد.

وتابعت أن طقس الليل يكون معتدل على أغلب الأنحاء بسبب النشاط النسبي للرياح غير المثيرة للرمال والأتربة.

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