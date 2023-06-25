بمناسبة عيد الأضحى وذكرى 30 يونيو.. مد فعاليات المرحلة الـ 23 من "كلنا واحد" لمدة شهرين

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين إضافيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتستمر منافذ أمان التابعة للوزارة فى توفير منتجاتها وطرح عبوات مواد غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 % عن مثيلاتها بالأسواق.

ويأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.

وتواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى (1364) فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد (5) سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

فى ذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.