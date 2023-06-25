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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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انتهى منذ قليل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، من امتحان مادة الكيمياء.

واشتكى غالبية الطلاب من صعوبات في أجزاء الامتحان، وأنه جاء فوق مستوى الطالب المتوسط.

في السياق نفسه كانت قد تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، نماذج أسئلة وإجابات، زعمت أنها لامتحان الكيمياء والذي أداه طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم.

وأدى طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، اليوم الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي “العلوم والرياضة”، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ولمدة 3 ساعات.

ويأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الكيمياء»، كالآتي: مجموعها الكلي 60 درجة، وعدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة، في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.

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