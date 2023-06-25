وصول 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنا لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 500 شاحنة و702 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 403 شاحنة و696سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع ، 97 شاحنة و6 سيارة .



واستقبل ميناء سفاجا السفينة Abu yassser وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طن قادمة من جيبوتي استعدادا لعيد الاضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية ، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق .



كما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى امل ،الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و241 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وايلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4036 راكب بموانيها .

