التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث سير بالشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم الأحد التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بالطريق الإقليمى أعلى كوبرى غيتة بنطاق مركز شرطة بلبيس .

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول "خالد ع م " 48 عاما مقيم مركز منيا القمح جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ونجله " أحمد" 21 عاما عامل مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات متعددة وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الأب التى أودت بحياته وإصابة نجله إثر عبورهما أعلى كوبري غنية من ناحية الطريق الإقليمى نطاق مركز بلبيس فاصطدمت بهما سيارة ولفظ الأب أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.