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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| اليوم.. الطلاب المكفوفون يؤدون امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)

الطلاب المكفوفون
الطلاب المكفوفون
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يستأنف، طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، ماراثون الامتحانات، اليوم الأحد.

ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة، في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو إلى 1 يوليو، ويستأنف الطلاب الماراثون وفقا للجدول.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.

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