5 أطعمة تزيد من تراكم دهون البطن

وفقًا للأبحاث، تشير إلى أن تراكم الدهون في منطقة البطن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية مثل الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسرطان ومشاكل الكبد والكلى ومن المهم أن يدرك الناس أن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحد من تراكم الدهون في منطقة البطن.

ووفقًا لموقع "Helthy" يشير إلى أن الجينات تلعب دورًا في مكان تخزين الدهون في الجسم، ولكن عادات التغذية يمكن أن تؤثر أيضًا على تخزين الدهون، وذلك بناءً على نوع الطعام المتناول والحصص والتوقيت.

أطعمة تزيد من تراكم الدهون في البطن

المعجنات

غالبًا ما تحتوي المعجنات التجارية على نسب عالية من السكر والسعرات الحرارية على سبيل المثال، الكرواسون والباتيه يحتويان على الدهون المتحولة التي تعد مادة مغذية للالتهابات ويمكن أن تزيد من تراكم الدهون في منطقة البطن.

يتم استخدام الدهون المتحولة بشكل شائع كبديل أرخص للزبدة في صنع المعجنات التجارية، وتشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض أخرى. إذا كنت ترغب في تناول المعجنات، فيفضل صنعها في المنزل باستخدام الدهون ذات الجودة العالية مثل زيت الزيتون.

الخبز الأبيض

على الرغم من أن الخبز الأبيض يُعَد جزءًا أساسيًا من تناول الطعام في العديد من الأسر، فإنه ليس مفيدًا للصحة، وذلك بسبب احتوائه على كميات قليلة من الألياف، خاصة الأنواع التجارية التي تحتوي على كميات صغيرة من السكر المضاف.

يعتبر تناول الألياف مهمًا، حيث إنها تساعد على زيادة الشعور بالشبع، وتحفز اتخاذ خيارات غذائية أفضل، وتقليل تراكم الدهون في منطقة البطن بينما تحتوي العديد من المصادر الشائعة للكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والوجبات الخفيفة وحبوب الفطور والبسكويت على نسبة منخفضة من الألياف، ويمكن الحصول على الألياف من مصادر أخرى مثل الفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور ودقيق الشوفان ومنتجات الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

حبوب الإفطار

تعتبر حبوب الإفطار من الأطعمة التي تزيد من الالتهابات ويمكن أن تزيد من تراكم الدهون في منطقة البطن، وخاصة الخيارات التي تحتوي على السكر المضاف وتفتقر إلى الألياف.

فالسكر يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات وتراكم الدهون في منطقة البطن، كما يؤدي إلى تعطيل البكتيريا الصحية في الأمعاء وتشير الأبحاث إلى أن الاختلالات في البكتيريا الصحية في الأمعاء يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وتراكم الدهون في منطقة البطن، والأمراض القلبية الوعائية، واضطرابات الأمعاء.

المشروبات الغازية

تحتوي علبة واحدة من الصودا العادية على حوالي 40 غرامًا من السكر المضاف، وهو ما يتجاوز التوصية اليومية لجمعية القلب الأميركية، ويمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب المشروبات الغازية بكثرة يؤدي إلى زيادة الوزن وتحويل السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون.

وعلى الرغم من أن المشروبات الغازية هي أحد أكثر المشروبات التي تحتوي على السكر، فإن المشروبات الأخرى المحلاة مثل العصائر ومشروبات الطاقة والقهوة والشاي الحلو يمكن أن تسبب زيادة في تراكم الدهون في منطقة البطن إذا كنت تريد البحث عن بديل صحي للصودا، فجرب شرب المياه الغازية غير المحلاة.