تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأحد 25 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية أنت تشعر هذه الفترة بعدم الاستقرار، لا تدع هذا الشعور يؤثر على أدائك ووضعك في العمل، لا تضيع وقتك في أمور غير مجدية، وعليك التصرف بشجاعة واتخاذ القرارات وتنفيذها دون خوف او تردد، يا عزيزي أنت تحتاج لفترة من الانعزال للتفكير في مستقبلك والترتيب له بطريقة مهنية، قد تتعرض علاقتك العاطفية لبعض المشاكل.

برج الثور

من الناحية المهنية تشهد هذه الفترة من التقدم الكبيرة، عليك أن تحافظ على موقعك في العمل من خلال الابتكار وتقديم كل ما هو افضل، انتبه يا عزيزي من التسرع في الحكم على من حولك، قد تبدو بعض الأمور مشوشة في هذه الفترة في الأمر الجديد الذي تخوضه، وهذا أمر طبيعي يجب أن لا يجعلك تشعر بالارتباك.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية حافظ على دبلوماسيتك في التعامل مع الزملاء في العمل، بالرغم من كل ما تعرفه عن ما قالوه عنك، فترة انتقال وتغيير كبير في حياتك، عليك التأقلم مع كل ما هو جديد والتعايش معه، من الناحية الصحية تجنب الأكلات الدسمة.

برج السرطان

من الناحية المهنية انفراجة كبيرة سوف تشهدها، هناك الكثير من المشكلات التي كانت تقلقك في طريقها للحل، كما أنك تتخلص من بعض المشكلات المالية التي كانت تشعرك بالقلق والحزن، تتفاجأ باتصال يحمل الكثير من الأخبار السارة، تعيش فترة من النشاط الاجتماعي وتلبي العديد من الدعوات الاجتماعية.

برج الأسد

من الناحية المهنية سوف تتمكن من الحصول على أمر حلمت بامتلاكه منذ سنوات طويلة يا عزيزي، وسوف تشعر بالسعادة الكبيرة، الأخبار المفرحة ما زالت مستمرة حيث تتلقى مكافأة أو ترقية في العمل، من الناحية العاطفية لقد حان الوقت الآن من اجل منح حياتك الأسرية والعاطفية الاهتمام بشكل أفضل، احرص على الابتعاد عن الدخول في أي مشكلة مع شريك حياتك.

برج العذراء

من الناحية المهنية سوف تتمكن من التوصل إلى تسويات في بعض المشاكل يا عزيزي التي شغلت بالك في الفترة الأخيرة بشكل كبير جداً، وهذه المشاكل لقد أثرت بشكل سلبي على حياتك الشخصية والعملية، أما من الناحية العاطفية تعمل على مفاجأة الشريك من خلال هدية مميزة من اجل اسعاده.

برج الميزان

من الناحية المهنية لا تستسلم لأي ظروف قاهرة قد تصادفك في الفترة المقبلة يا عزيزي، تقوم بإجراء بعض التعديلات في حياتك المهنية والعائلية للتخلص من أي ظروف طرأت عليك في الفترة الماضية، عليك خوض نقاش هادئ مع شريك حياتك والاستماع له ومحاولة فهمه بشكل جيد، أما من الناحية العاطفية أنت دائم القلق على أسرتك.

برج العقرب

من الناحية المهنية ابتعد يا عزيزي عن القرارت العشوائية في حياتك هذه الفترة، عليك استشارة أصحاب الخبرة في أي قرارات مصيرية، قد تتاح الكثير من الفرص في الفترة المقبلة عليك استغلالها، أما من الناحية العاطفية الشريك يمر بفترة صعبة عليك مساندته بشكل كامل ودعمه، العائلة بحاجة إلى تواجدك الدائم بقربها امنحهم بعض الوقت.

برج القوس

من الناحية المهنية قد تشعر ببعض القلق والتوتر وحالتك المزاجية ليست جيدة، قد تتصرف بطريقة جارحة مع من حولك بسبب حالتك المزاجية، لذلك عليك الانتباه وعدم الدخول في أي نقاشات، أما من الناحية العاطفية قد تقع بعض الخلافات مع الشريك أنت سببها، عليك تدارك الأمر على الفور والاعتذار له وتعويضه عن الفترة الماضية.

برج الجدي

من الناحية المهنية ابتعد عن الانفعال في هذه الفترة، لا تتخذ اي قرارات مصيرية في هذه الفترة حتى لا تتخذ قرار قد يضر بمستقبلك بشكل كبير، انتبه لتصرفاتك مع الزملاء في مكان العمل،من الناحية الصحية ابدأ بعمل رجيم.

برج الدلو

من الناحية المهنية هناك الكثير من المسؤوليات أصبحت على عاتقك، تتزايد هذه المسؤوليات وتشعر أنك في سباق مع الوقت، كثرة العمل قد تؤدي إلى الإرهاق والتوتر، لكنك تحب عملك وتشعر بالراحة بالرغم من كثرة الضغوطات، عليك فهم ما يدور حولك بشكل أكبر، من أجل الاندماج مع كل ما هو جديد، من الناحية العاطفية حاول أن تنتبه لتصرفاتك.

برج الحوت

من الناحية المهنية حاول أن تعمل على تطوير نفسك يا عزيزي، والتزم ما يطلب منك، الإنسان الذكي هو من يتعلم من اخطاء غيره وليس اخطاؤه، راقب نتائج ما يدور حولك وحاول الاستفادة منها، ليس كل شخص يدعي أنه صديق ويقدم لك النصيحة هو بالفعل يريد مصلحتك، من الناحية العاطفية تخطط للسفر مع الشريك إلى تركيا.