رئيس "فاجنر" يعلن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو والمغادرة في الاتجاه المعاكس

أعلن رئيس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وقال بريجوجين - في رسالة صوتية نشرها على حسابه عبر تطبيق تيليجرام، نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - "تقدمنا خلال 24 ساعة، وبقي أقل من 200 كيلومتر إلى موسكو. خلال هذا الوقت، لم تنزف قطرة واحدة من دماء مقاتلينا".

وأضاف "أنه إدراكا منا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أن الدماء الروسية ستراق على أحد الجانبين، كتائبنا تستدير ونغادر في الاتجاه المعاكس للمعسكرات الميدانية وفقا للخطة".

وكانت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن قبول مؤسس مجموعة "فاجنر"، اقتراح ألكسندر لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وكشفت الخدمة عن أن المفاوضات مع بريجوجين استمرت طوال اليوم. ونتيجة لها، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا. وقبل بريجوجين اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة الأفراد المسلحين التابعين لشركة "فاجنر" على أراضي روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.