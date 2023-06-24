نشرة الحوادث| شاب يذبح صديقه بمدينة بدر .. عاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، شاب يذبح صديقه بسبب خلافات مالية بمدينة بدر، وعاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته طعنا بالسكين في بولاق الدكرور، والمشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات وأسلحة نارية ببولاق الدكرور .. وإليكم التفاصيل.
شاب يذبح صديقه بسبب خلافات مالية بمدينة بدر
https://www.albawabhnews.com/4829588
عاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته طعنا بالسكين في بولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4829791
المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات وأسلحة نارية ببولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4829779
تأجيل محاكمة 19 متهمًا في قضية أحداث جزيرة الوراق
https://www.albawabhnews.com/4829755
حداد يقتل عامل بسبب خلافات مالية بالساحل
https://www.albawabhnews.com/4829574
القبض على نصاب الرحلات الترفيهية بروض الفرج
https://www.albawabhnews.com/4829572