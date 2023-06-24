نشرة الحوادث| شاب يذبح صديقه بمدينة بدر .. عاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، شاب يذبح صديقه بسبب خلافات مالية بمدينة بدر، وعاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته طعنا بالسكين في بولاق الدكرور، والمشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات وأسلحة نارية ببولاق الدكرور .. وإليكم التفاصيل.

شاب يذبح صديقه بسبب خلافات مالية بمدينة بدر

https://www.albawabhnews.com/4829588



عاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته طعنا بالسكين في بولاق الدكرور



https://www.albawabhnews.com/4829791

المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات وأسلحة نارية ببولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4829779



تأجيل محاكمة 19 متهمًا في قضية أحداث جزيرة الوراق

https://www.albawabhnews.com/4829755

حداد يقتل عامل بسبب خلافات مالية بالساحل



https://www.albawabhnews.com/4829574

القبض على نصاب الرحلات الترفيهية بروض الفرج



https://www.albawabhnews.com/4829572