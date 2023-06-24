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السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| شاب يذبح صديقه بمدينة بدر .. عاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، شاب يذبح صديقه بسبب خلافات مالية بمدينة بدر، وعاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته طعنا بالسكين في بولاق الدكرور، والمشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات وأسلحة نارية ببولاق الدكرور .. وإليكم التفاصيل.

شاب يذبح صديقه بسبب خلافات مالية بمدينة بدر

https://www.albawabhnews.com/4829588


عاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته طعنا بالسكين في بولاق الدكرور


https://www.albawabhnews.com/4829791

المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات وأسلحة نارية ببولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4829779


تأجيل محاكمة 19 متهمًا في قضية أحداث جزيرة الوراق

 

https://www.albawabhnews.com/4829755

حداد يقتل عامل بسبب خلافات مالية بالساحل


https://www.albawabhnews.com/4829574

 

القبض على نصاب الرحلات الترفيهية بروض الفرج


https://www.albawabhnews.com/4829572

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