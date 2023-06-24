الأمن يعثر على طفل دمياط المتغيب

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (طفل - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط.

بالفحص وبإستدعاء والد الطفل المذكور حضر وبرفقته (نجله "المتغيب") وقرر أنه بتاريخ 17 يونيو الجارى تأخر (نجله) عن العودة لمنزله عقب خروجه مُستقلاً دراجته الهوائية وقام بنشر صورته لمساعدته فى البحث عنه وبذات التاريخ عاد نجله للمنزل من تلقاء نفسه ولم يحدث له ثمة مكروه وأضاف أنه لم يحرر ثمة محاضر فى هذا الشأن وبسؤال المتغيب أيد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.