رئيس جامعة سوهاج يكرم مدير إدارة وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس

كرم الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، نادية محمد أبو النجا، مدير إدارة وحدة علاج اعضاء هيئة التدريس، كنموذج مشرف للموظف الجاد والمخلص لعمله.

وذلك لتفانيها في أداء مهام عملها، من أجل الوفاء برسالة روح العمل الجماعية، راجياً ان يكون هذا التكريم حافزا لجميع العاملين بالجامعة ودافعاً لهم نحو مزيد من التفاني.

ومن جانبها أعربت، نادية أبو النجا، مدير إدارة وحدة علاج اعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والحضور، على هذه اللافتة الطيبة.

وأهدت مدير إدارة وحدة علاج اعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، التكريم، للدكتور شرف الدين شاذلي، مدير عام الوحده، وسيد بدوي مدير عام إدارة التوجيه المالي والإداري، وغاده حسان والسيد عبد الظاهر، مؤكدةً، أن فريق العمل كان السبب الرئيسي في تكريمها.

جاء ذلك بحضور، الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور حازم المشنب، عميد كلية العلوم.

يذكر أن جامعة سوهاج، في عهد الدكتور مصطفي عبد الخالق نهجت نهجًا تحرص دائماً من خلاله علي تقدير جميع العاملين وتكريمهم لمجهوداتهم، وكذلك هو فرصة رائعة لإظهار المودة والإمتنان لجهد وعمل بتفاني وإخلاص، وأيضا للتأكيد على الترابط والعرفان وتوطيد العلاقات الإنسانية.