وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية بنسبة نجاح 95.23%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 للبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية العامة المحولين للأزهر.

تقدم للبرنامج التأهيلي 1675 طالب وطالبة، حضر منهم للامتحانات 1615 طالبا وطالبة، ونجح من البنين 471 بنسبة 92.17% بينما نجح من الفتيات 1067 بنسبة 96.65% ، لتصل النسبة العامة للنجاح 95.23%.

كان الأزهر الشريف أصدر العام الماضي، قرارا بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة "مدارس التربية والتعليم"، للدراسة بقطاع المعاهد الأزهرية للمرة الأولى، من خلال برنامج تأهيلي يدرسون فيه مواد شرعية وعربية والقرآن الكريم وتجويده، وهو يتيح لمن يجتازه دخول الصف الأول الثانوي الأزهري.