ضمن "حياة كريمة".. استلام مكتب بريد مركز الخدمات بأبومناع غرب

تسلمت الأجهزة المعنية بمحافظة قنا، الجزء الخاص بمكتب البريد داخل مركز الخدمات التابع للوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، بمحافظة قنا، الذي تم إنشاؤه ضمن مبادرة "حياة كريمة".



قال حماده صلاح جيلاني، رئيس قرية أبو مناع غرب، إنه بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مجلس مركز دشنا، تسلمت لجنة خاصة مكتب بريد مركز الخدمات، لبدء العمل به، والذي سيخدم أهالي قرية أبومناع غرب.

وأشار جيلاني، إلى أن مكتب البريد جاء تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية لوضع آليات جديدة لتسريع آلية العمل من خلال تطوير وإحلال وتجديد العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والتي من بينها إنشاء مكاتب جديدة متطورة لتكون مؤهلة لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويُسر دون تكدس وإنهاء مصالحهم دون تأخير أو بذل مشقة، في الذهاب إلى مناطق بعيدة.

تابع رئيس القرية، أن مكتب البريد سيتم إقامته داخل المجمع، الذي سيحتوي أيضاً على وحدة محلية، مجلس محلي، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين "، الذي تم تشييده بتكلفة تقديرية تصل إلى 9 ملايين 600 ألف جنيه لإنهاء معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات المطلوبة.