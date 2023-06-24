بيتر سوهان: تنفيذ Elemental استغرق 7 سنوات كاملة

أكد المخرج بيتر سوهان أن عملية إنتاج فيلم Elemental، إستمرت 7 سنوات ما بين كل من الاستوديو ومنازل المخرجين، مع الانتهاء من القصة عن بعد قام بيتر سوهان بإخراج الفيلم، الذي يعد تعاونه الرابع مع Pixar، حيث تم استخدام أدوات الرسوم المتحركة لتصميم التأثيرات المرئية ومظهر كل شخصية، خاصة Ember وWade.

واكد سوهان أن الفيلم مستوحي من طفولته قائلا "هاجر والداي من كوريا في أوائل السبعينيات، وقاموا ببناء متجر بقالة مزدحم في برونكس، كنا إحدى العائلات العديدة التي غامرت في أرض جديدة بأحلام وآمال، في مفترق طرق واحد للثقافات واللغات والأحياء الصغيرة الجميلة، وهذا ما قادني إليه الفيلم".

وأَضاف "تستند قصتنا إلى العناصر الكلاسيكية وهي النار والماء والأرض والهواء، حيث تختلط بعض العناصر مع بعضها البعض، والبعض الآخر لا يختلط، وماذا لو كانت هذه العناصر على قيد الحياة؟!، وذلك من خلال علاقة رومانسية شديدة الخطورة بين إمبر، وهي إبنة “نارية” لمهاجر مجتهد، ووايد، وهو الابن الكسول لعائلة “مائية” ثرية".

وأشار سوهان" ولكن علاقة الشابة النارية والشاب المائي بصعوبات نظراً إلى أن شعار المدينة هو أن “العناصر لا يمكن أن تختلط”، ويرمي الفيلم من خلال هذه الاستعارة إلى طرح قضايا العنصرية والأحكام المسبقة والاستيعاب".

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سون وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي بطولة مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.

ويعرض في مصر في جالاكسي المعادي وسين سينما والمنيل وسينما الزمالك وصن سيتي وبريمير أمريكا، وبوينت 90، وأركان وجراند الغردقة وسان سيتفانو مول ومترو الأسكندرية وداندي مول وسي سينما أمير وبورتو كايرو ومدينتي وسي سينما أرابيلا وكايرو فيستقال وجالاكسي طنطا و ڤوكس سيتي سنتر ألماطة وڤوكس مول مصر وجولف سيتي وسينما جلاكسي سينبلكس مول العرب.