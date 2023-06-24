حريق يلتهم محتويات مخزن أدوات صحية بأوسيم.. صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريق نشب داخل مخزن أدوات صحية بالطابق الأول بعقار مكون من 3 طوابق بأول كوبري الصفيرة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن أدوات صحية بأول كوبري الصفيرة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن أدوات صحية بالطابق الأول بعقار مكون من 3 طوابق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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