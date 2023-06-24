الولايات المتحدة تراقب الوضع في روسيا بعد تمرد "فاجنر"..والأمن الروسي يداهم مقرها في بطرسبورج

السبت 24/يونيو/2023 - 09:29 ص

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "أدم هودج"، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في روسيا إثر تمرد مجموعة "فاجنر" على قيادة الجيش الروسي.

وقال هودج ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلع على ما يجري في روسيا، مضيفا أن واشنطن سوف تتواصل مع حلفائها بشأن هذه التطورات.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد دعا في وقت سابق عناصر مجموعة "فاجنر" إلى عصيان أوامر رئيسهم يفجيني بريجوجين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لاعتقاله.

من جهته، قال مكتب المدعي العام الروسي "إن قائد فاجنر سيواجه عقوبة التمرد المسلح، التي تصل إلى السجن عشرين سنة"، متهما بريجوجين بمحاولة إشعال حرب أهلية في روسيا.

وفي تطور آخر، داهمت عناصر الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، مقر مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة في مدينة بطرسبورج، على خلفية دعوة مؤسس المجموعة يفجيني بريجوجين للعصيان المسلح.

وقال الأمن الفيدرالي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن قواته طوقت المباني المرتبطة ببريجوجين قرب جسر بلاوفيشينسكي في المدينة.

وقد أفادت مصادر إعلامية روسية بوجود اصطفاف لعربات مدرعة ودبابات في محيط مبنى فرع وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف، جنوب غربي روسيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" صباح اليوم /السبت/ أن لقطات فيديو أظهرت مجهولون بزي عسكري مموه طوقوا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية ومبنى إدارة المدينة.

يأتي هذا في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي.

من جهته، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي جولوبيف، اليوم السبت، إلغاء جميع الفعاليات العامة في المقاطعة، في إطار الإجراءات الأمنية المشددة ومكافحة الإرهاب، على خلفية دعوة مؤسس "فاجنر" للعصيان المسلح في روسيا.

وقال جولوبيف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إنه أصدر تعليماته للحفاظ على استمرارية عمل جميع الإدارات والخدمات، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة وتم وضع قيود مؤقتة على حركة المرور في مدينة روستوف.

وأكد أن وكالات إنفاذ القانون تبذل كل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة.

وكتب جولوبيف - على قناته في "تيليجرام" حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - "الوضع الحالي يتطلب أقصى تركيز لجميع القوات للحفاظ على النظام، تقوم وكالات إنفاذ القانون بكل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة".

وطلب الحاكم من الجميع التزام الهدوء وعدم مغادرة المنزل دون ضرورة قصوى.

وفي وقت سابق، أفادت المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ في المقاطعة، بأن المعلومات المنشورة في الشبكات الاجتماعية حول فرض حظر تجوال في مقاطعة روستوف غير صحيحة.

من جهة أخرى، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي نجحت في إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مدينة كورسك، وأن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وقال ستاروفويت، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في أسقاط مسيرة أوكرانية ولم تقع إصابات أو أضرار، معبرا عن شكره للعسكريين الروس على عملهم".