ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيسكوف: بوتين على علم بالتطورات المتعلقة بمؤسس مجموعة "فاجنر"

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين على علم بما يدور حول مؤسس مجموعة "فاجنر"، يفغيني بريغوجين، لافتا إلى أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "تم إبلاغ الرئيس بوتين بكل الأحداث التي وقعت حول بريغوجين. ويجري اتخاذ الإجراءات الضرورية".

في وقت سابق يوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية إن جميع الادعاءات التي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "قصف" المعسكرات الخلفية لشركة "فاجنر"، غير صحيحة.

بيسكوف فاجنر بوتين روسيا الحرب الروسية الاوكرانية وزارة الدفاع الروسية