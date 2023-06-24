بيسكوف: بوتين على علم بالتطورات المتعلقة بمؤسس مجموعة "فاجنر"

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين على علم بما يدور حول مؤسس مجموعة "فاجنر"، يفغيني بريغوجين، لافتا إلى أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "تم إبلاغ الرئيس بوتين بكل الأحداث التي وقعت حول بريغوجين. ويجري اتخاذ الإجراءات الضرورية".

في وقت سابق يوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية إن جميع الادعاءات التي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "قصف" المعسكرات الخلفية لشركة "فاجنر"، غير صحيحة.