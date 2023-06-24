إعلان نتائج نهاية العام الدراسي في جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

أعلن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، نتائج امتحانات نهاية العام الجامعي 2022/2023 دور مايو بجامعة طيبة التكنولوجية، بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجميع برامج الكليات.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة، للطلاب على ما بذلوه من جهد خلال العام الجامعي الأول، كما قدم الشكر إلى الدكتور محمد رسلان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور حموده محمد دردير عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وجميع أعضاء كنترول الفرقة الأولى من أعضاء هيئة تدريس، وهيئة معاونة وشئون الطلاب على ما بذلوه من جهد من أعمال الكنترول والمراجعة حتى إظهار النتائج.

وأعلن المركز الإعلامي لجامعة طيبة التكنولوجية، أنه للحصول على النتيجة يجب ملء استبيان الطلاب لكل برنامج ومن ثم الضغط على رابط النتيجة بتسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب:

رابط برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية:

https://lnkd.in/dgPkG4JR

رابط برنامج تكنولوجيا الصناعات الغذائية:

https://lnkd.in/d3gBrT4r

رابط برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر :

https://lnkd.in/dh6-3upG

رابط برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية :

https://lnkd.in/dbqM2pNM

وناشد المركز الإعلامي، الطلاب الذين حجبت نتائجهم ضرورة التوجه إلى إدارة شئون الطلاب بالجامعة للأهمية.