إصابة الفنانة ياسمين أيمن ومصرع شاب إثر انقلاب ملاكى بالتجمع (صور)

لقى شاب مصرعه وأصيبت الفنانة ياسمين أيمن إثر انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وهرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

الحادث

بلاغ بوقوع حادث

تلقي اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده أنقلاب سيارة باحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ سيارات إسعاف ، وتبين أنقلاب سيارة ملاكى بداخلها الفنانة ياسمين أيمن كان برفقتها رجل وسيدة واسفر الحادث عن مصرع الرجل فيما اصيبت السيدة بأصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة ، وأمر اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.