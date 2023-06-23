ضبط محطة تمويل سيارات لتصرفها في 1000 لتر سولار بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر، اليوم الجمعة، حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والاسواق.

وأسفرت عن ضبط مخبزين لتصرفهما فى 23 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 5 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كما تمكنت الحملات التي تم تنفيذها بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير من ضبط 12 مخبز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 7 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف بالاضافه الى 7 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وبحملة مماثلة بمركزى دمنهور وكوم حمادة تم ضبط كمية من اللحوم والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي واحدى محطات تمويل السيارات لتصرفها في 1000 لتر سولار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة والأسواق والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.