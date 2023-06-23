الأمم المتحدة: وصول مساعدات إنسانية لـ3 ملايين شخص في جميع أنحاء السودان

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأنه يواصل مع شركائه الوصول إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدات في السودان، على الرغم من انعدام الأمن والعقبات البيروقراطية ونهب الإمدادات.

ومنذ بدء الصراع قبل شهرين، وصلت حوالي 85 منظمة إنسانية إلى 2.8 مليون شخص في جميع أنحاء السودان بالمساعدات الحيوية - بما في ذلك الغذاء والمياه والتغذية والصحة والتعليم والصرف الصحي والنظافة والإمدادات غير الغذائية، فضلا عن خدمات الحماية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الشركاء يقدمون الإمدادات الطبية والدعم للمرافق الصحية التي لا تزال تعمل.

وقد وصلت 19 منظمة عاملة في المجال الطبي إلى أكثر من 470 ألف شخص في الفترة بين 15 أبريل و15 يونيو.

ومنذ بدء الأعمال العدائية الحالية، قام الشركاء أيضا بفحص ما لا يقل عن 726 ألف طفل دون سن الخامسة للكشف عن سوء التغذية وعالجوا أكثر من 31،000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وقال فرحان حق إن الأمم المتحدة تواصل توسيع نطاق تسليم المساعدات، بما في ذلك عبر الحدود.