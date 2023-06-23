بعد انفجارها في قاع المحيط| «تيتان» المفقودة تتحول إلى لغز.. فرق بحث تكشف مصير الطاقم واللحظات الأخيرة.. حكاية الناجي الوحيد من الحادث المأساوي.. وقصة غرق زوجين في «تيتانيك» وعلاقتهما بالغواصة

عثر خفر السواحل على بقايا الغواصة المفقودة تيتان؛ ما يشير إلى وقوع "انفجار داخلي كارثي"، فيما نعت الشركة المشغلة للغواصة المفقودة "تيتان" الركاب الذين كانوا على متنها، مرجحة أنهم "لقوا حتفهم بكل أسف".

وأُسدل خفر السواحل الأمريكي، مساء أمس الخميس، الستار على واقعة اختفاء الغواصة المفقودة تيتان التي كانت تنقل الراغبين في رؤية حطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي، بعد أن أعلن العثور على حطامها.

يشار إلى أنه منذ الإثنين الماضي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعد غموض اختفاء الغواصة تيتان داخل المحيط الأطلسي أثناء نقل ٥ أشخاص لرؤية حطام السفينة تيتانيك.

وقال الأميرال جون موغير بعد إعلان نبأ وفاة الركاب الخمسة إن "موقع الحطام يتفق مع انفجار داخلي كارثي للغواصة".

وزنها يزيد عن 10 أطنان وعلى متنها ملياردير باكستاني.. #غواصة " #تيتان" لا تزال مجهولة المصير حتى الآن..#تيتانيك pic.twitter.com/9MEVcgKbkQ — DW عربية (@dw_arabic) June 21، 2023

بيان شركة OceanGate صاحبة الغواصة المفقودة

وقالت شركة OceanGate مساء الخميس، إنهم يعتقدون أن ركاب الغواصة المفقودة "ماتوا للأسف".

وقالت الشركة في بيان لها: "نعتقد أن مديرنا التنفيذي ستوكتون راش وشاه زاده داود ونجله سليمان داود وهاميش هاردينج وبول هينري نارجيوليت، فُقدوا للأسف".

وأوضحت الشركة في بيانها: "كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغف عميق لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها".

واختتمت الشركة بيانها بالقول: "قلوبنا مع هذه النفوس الخمس وكل فرد من أفراد عائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي. نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه".

بيان خفر السواحل الأمريكي بشأن الغواصة المفقودة

وأفاد خفر السواحل الأمريكي، أنه تم العثور على حطام الغواصة المفقودة تيتان، وفقدان الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس، قدم خفر السواحل الأمريكي تعازيه لعائلات من كانوا على متنها.

5 أشخاص داخل الغواصة المفقودة «تيتان»

ووفقا للتقارير الإخبارية وبيان الشركة، كان 5 أشخاص على متن الغواصة المفقودة «القائد و4 ضيوف».

الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة، هم مؤسس الشركة التي تدير السفينة، ورجل أعمال ومستكشف بريطاني، وأب بريطاني وابن مراهق من عائلة باكستانية بارزة، وخبير بحري فرنسي.

هوية الركاب الخمسة

وانطلق هؤلاء في رحلة استكشافية تبلغ تكلفتها 250 ألف دولار للشخص الواحد، وهم الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ (58 عاما) ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما)، والاثنان مواطنان بريطانيان، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت (77 عاما) والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" راش ستوكتن.

صور الركاب الخمسة المفقودين



- سيناريوهات محتملة لحادث الغواصة المفقودة تيتان

وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق الضوء على السيناريوهات المحتملة لما حدث لـ لغواصة، والأسباب الكامنة وراء اختفائها:

1- فقدان الطاقة داخل الغواصة المفقودة

وفق البروفيسور المساعد إريك فوسيل، مدير مركز بناء السفن في جامعة "أديلايد" الأسترالية، فإن فقدان الطاقة في "تيتان يعني فقدان الاتصالات.

وأوضح فوسيل: "بعض الغواصات لديها مصدرين للطاقة، الكهرباء وغيرها مثل الهواء المضغوط أو الهيدروليكي، لتشغيل أنظمة السلامة. من غير الواضح ما إذا كانت خيارات دعم الطاقة في حال حدوث عطل، موجودة على تيتان".



2- اندلاع حريق في الغواصة

إذا تعرضت أي من الدوائر الكهربائية القصيرة الموجودة على متن الغواصة لزيادة في تدفق الجهد، فمن المحتمل أن ينشب حريق.

وقد يؤدي ذلك إلى تدمير أنظمة الاتصال بالغواصة وخلق أبخرة سامة للركاب، بحسب فوسيل.

من جانبه، أشار البروفيسور ستيفان ويليامز، من المركز الأسترالي للروبوتات بجامعة سيدني، إلى أن: "الاحتمال الآخر هو أنه قد يكون هناك حريق نجم عن ماس كهربائي. هذا يمكن أن يضر بالأنظمة الإلكترونية للغواصة التي تستخدم للملاحة والتحكم".

3- تسرب أو انفجار داخلي في الغواصة المفقودة

تواجه الغواصات ضغطًا متزايدا كلما تعمقت في الغوص، وحتى التسرب الصغير يمكن أن يكون كارثيا في الأعماق الكبيرة.

وأوضح فوسيل أنه على عمق 4 آلاف متر، تكون كتلة تقدر بـ4 آلاف طن مطبقة على منطقة بحجم متر مربع واحد.

وتابع قائلًا: "تيتان لها هيكل مركب به مستشعرات وتحمل في ثناياه عوامل يمكنها تحمل مثل هذا الضغط، لكنها تتطلب شكلًا دائريًّا دقيقا للغاية. يمكن أن يؤدي أي عيب خارج الدائرة إلى انفجار داخلي شبه فوري".



4- الغواصة المفقودة عالقة في حطام «تيتانيك»

قد تكون التيارات القوية تحت الماء قد دفعت الغواصة المفقودة إلى مسافة قريبة جدًّا من "تيتانيك"، بحيث التصقت بها أو تشابكت مع حطامها.

- الناجي الوحيد من غواصة تيتان المفقودة

انسحب الباحث "كريس براون"، أحد أعضاء فريق بريت الذين سجلوا في الغوص في غواصة تيتان المفقودة، قبل التوجه لاستقلال السفينة بعد أن اعترض على طريقة معالجة الشركة للغواصة.

ووجه كريس براون، سؤالا إلى الشركة عما إذا كانت السفينة تقطع الكثير من الزوايا، الأمر الذي لم يرحب به براون، وقرر الانسحاب من استقلال الغواصة تيتان وفقا لما جاء في صحيفة ذا صن.

وذكرت الصحيفة أن الباحث الذي يبلغ من العمر 61 عاما، دفع وديعة لاستقبال الرحلة مع صديق "هاميش هاردينج" البالغ من العمر 58 عاما، وهو أحد المفقودين، لكنه وجد أن ضوابطها تستند إلى وحدات تحكم على غرار ألعاب الكمبيوتر فقرر عدم الذهاب.

قصة غرق زوجين في «تيتانيك» وعلاقتهما بالغواصة

لقطة للزوجين من فيلم تيتانك

يبدو أن لعنات السفينة «تيتانيك» مازال تؤثر بشكل كبير على المكان التي غرقت فيه السفينة العملاقة أو أي أحد يحاول أن يقترب للسفينة المفقودة، حيث كشف موقع «ديلى ميل» سر لم يكن معروفا بشكل صريح أن ويندى راش زوجة ستوكتون راش الرئيس التنفيذي للغواصة السياحية المفقودة والمفقود على متنها، هى حفيدة حفيدة زوج من الأثرياء كانا على متن السفينة تايتانيك عام 1912.

صورة حقيقية لزوجين من الأثرياء كانا على متن السفينة تايتانيك

وتوفي جدا جداها إيزيدور وإيدا شتراوس، في السفينة، وصورهما جيمس كاميرون فى قصة الزوجين اللذان قررا الموت على سريرهما فى السفينة.

حفيدة حفيدة زوج من الأثرياء كانا على متن السفينة تايتانيك

هل تنبأ مسلسل «سمبسون» بكارثة الغواصة؟!

قدم مسلسل "عائلة سمبسون" الكرتوني على مدى سنوات تنبؤات تحققت لاحقا مثل أحداث 11 سبتمبر، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، وها هو يعود ليثير الجدل مجددا بعد فيديو اعتبره كثيرون توقعا لحادثة الغواصة "تيتان" المأساوية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحلقة العاشرة من الموسم السابع لمسلسل "عائلة سمبسون" والذي بثّ في 2006، يظهر هومر عالقا في غواصة أثناء رحلة بحث عن كنز موجود في سفينة غارقة.

ويبدأ الذعر مع هومر عندما تعلق الغواصة في شعاب مرجانية، ويبدأ وميض الضوء المنخفض الذي يحدد نسبة ‏الأوكسجين، ويسقط فاقدا الوعي، حسبما ذكر موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية.

The simpsons predicted the titanic Submarine situation pic.twitter.com/tStkSDOihx — Every Movie Plug 🎬 🔌 (@everymovieplug) June 22، 2023

وفي ‏نهاية الحلقة، يستيقظ هومر في المستشفى بعد أن دخل في غيبوبة لثلاثة أيام، محاطا بزوجته وأطفاله الثلاثة.‏

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أحد كتاب المسلسل قوله، إن "الأمر مصادفة فالحلقات قديمة جدا".