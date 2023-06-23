سوهاجي يصنع عباءة لابنته من الأموال احتفالًا بتخرجها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا لحفل تخرج دفعة 2023، لطلاب قسم الجغرافيا في كلية الآداب لجامعة سوهاج تُظهر قيام والد إحدى الخريجات بتصميم عباءة لابنته مصنوعة من الأموال فئة 200 جنية احتفالًا بتخرجها ما آثار دهشة وتعجب زملائها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يعتبر المشهد لأول مرة يحدث في حفلات التخرج.

فيما تباينت آراء رواد مواقع السوشيال ميديا عن تلك الصور بين مؤيد ومعارض تباين ولاقت الصور انتشارًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتعليقات المتابعين.

يذكر أن جامعة سوهاج أنهت كافة الامتحانات لجميع كلياتها منذ أيام وبدأ الطلاب في تنظيم حفلات التخرج كعادة سنوية في ذلك التوقيت وقام بعض الطلاب بتنظيم الحفلات خارج الجامعة في قاعات أفراح بينما فضل عدد كبير من الطلاب تنظيم الحفل داخل قاعات الجامعة.

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