الثانوية العامة 2023| الأحد.. طلاب علمي يواجهون الكيمياء والجغرافيا للأدبي 3 ساعات و60 درجة للمادة

يستأنف، طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، ماراثون الامتحانات، الأحد المقبل، ويؤدون الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي “العلوم والرياضة”، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ولمدة 3 ساعات.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم “الكيمياء”.

كما يؤدي السبت المقبل 24 يونيو، طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا، «ورقة أولى».

ويأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الكيمياء»، كالآتي: مجموعها الكلي 60 درجة، وعدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.



كما يأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الجغرافيا»، كالآتي: مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة، في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو إلى 1 يوليو، ويستأنف الطلاب الماراثون وفقا للجدول، الآتي:

الأحد 2 يوليو: “فيزياء”- لشعبتي علوم ورياضيات- و"تاريخ"- للشعبة الأدبية.

الثلاثاء 4 يوليو: “الرياضيات التطبيقية ”الاستاتيكا"- شعبة الرياضيات.

الخميس 6 يوليو: “اللغة الأجنبية الأولى”- شعبة عامة

الأحد 9 يوليو: “الجيولوجيا والعلوم البيئية -شعبة العلوم و"الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل"- لشعبة الرياضيات- "علم النفس والاجتماع”- للشعبة الأدبية

الثلاثاء 11 يوليو: “الرياضيات التطبيقية الديناميكا”- شعبة “الرياضيات”.

الخميس 13 يوليو: “الأحياء” لشعبة العلوم- والرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” لشعبة رياضيات- والفلسفة والمنطق للأدبي.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى 13 يوليو المقبل.