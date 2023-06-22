بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ملاكي بطريق القاهرة/ الفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، بجروح وكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بعد بوابات الرسوم، إتجاه الفيوم، مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، وأُصيب مستقليها، وتحرر محضر بالواقعة .



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي محملة بالركاب، ووجود عدد من المصابين.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم:

زياد عزت حسن عيد، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر في الساق اليمنى.

صلاح سالم عبد الحميد محمود، 3 سنوات، مصاب بجروح وسحجات باليدين.

مصطفى أحمد بدوي إبراهيم، 20 سنة، مصاب بجروح وكدمات باليدين.

عزت حسن عيد سيد، 43 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ.

أحمد عزت حسن، 11 سنة، مصاب يسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.



جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.