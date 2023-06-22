نموذج اتصال أمن وفعال للنقل الذكي فى رسالة دكتوراه بجامعة طنطا

منحت جامعة طنطا اليوم الخميس درجة الدكتوراه للباحثة نرمين محمد عبدالغفور المدرس المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة وعضو مجلس القيادات الشابة بالغربية في بحثها المقدم لنيل رسالة الدكتوراه والتي جاءت تحت عنوان نموذج اتصال أمن وفعال للنقل الذكي وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت الدكتور محمد السعيد نصر أستاذ متفرغ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة جامعة طنطا والدكتور أشرف ضياء الدين البيومى أستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بالكلية الفنية العسكرية والدكتور أحمد إبراهيم صالح أستاذ بقسم هندسة الحاسبات و التحكم الآلى بكلية الهندسة جامعة المنصورة

وأكدت الباحثة نرمين عبدالغفور إن الاعتماد على منظومة النقل الذكي يساعد في المساهمة فى إنقاذ أرواح الأبرياء مما يعد من أسمى معانى الإنسانية بل يمتد ليشمل الركيزة الأساسية نحو بناء الجمهورية الجديدة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مشيرة إلى أن حوادث الطرق تعاني منها أغلب دول العالم ومنها مصر حيث وصل عدد الوفيات عالميا إلى مليون و٣٠٠ ألف متوفي الحوادث سنويا .

وتم خلال الدراسة تقديم نموذجين لامن شبكات النقل الذكي والتي يتم من خلالهما تنفيذ عمليات اتصال فعالة وآمنة بين المركبة على طول الطريق والبنية التحتية للمدينة الذكية لتفادي حوادث الطرق والعمل على تقليل الازدحام المروري.

وأضافت أنه نظرا للجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية لاقتلاع جذور الإرهاب كان يتحتم على كل مواطن مصرى و قيادى شاب يحمل راية العلم أن يستخدم من دراسته البحثية سلاح يعاون به الدولة المصرية لخدمة الوطن ومكافحة الإرهاب ولهذا تمتد تطبيقات رسالة الدكتوراة لتشمل .

اتصالات سريعة بين الشاحنات التي تعمل في مجال حفظ الأمن والبنية التحتية للمدينة في عمليات مكافحة الإرهاب ومهام الإنقاذ وكذلك تقديم المساعدات لسائقى المركبات فى حالات الجائحة .

وقدمت الدراسة عدة تقارير عالمية تخص منظمة الصحة العالمية عن عدد ضحايا حوادث الطرق سنوياً على مستوى العالم و نسب الإصابات الناتجة عن الحوادث وأنه من خلال النماذج المقترحة يمكن للبيئة التحتية للمدينة الذكية رصد أى استغاثة من المركبات المتحركة على طول الطريق و من ثم الاستجابة الفورية لها مما يساهم بشكل كبير فى تقليل معدل الجريمة والحوادث .

شهدت المناقشة العلمية حضور عدد كبير من أساتذة كلية الهندسة بجامعة طنطا وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وممثلو الأحزاب وطلاب وطالبات جامعة طنطا والمهتمين بمنظومة الطرق والمرور