الرئيس الأمريكي يستقبل رئيس الوزراء الهندي في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية لمراسم الاستقبال بحضور قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وعدد من المسئولين البارزين، وقد استمع الزعيمان لموسيقى السلام الوطني لكل من الهند والولايات المتحدة.

ويصف البيت الأبيض، زيارة ناريندرا مودي للولايات المتحدة بأنها "زيارة دولة رسمية"، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الهند تعد بمثابة لاعب عالمي يصدر الأمن والاستقرار لمنطقة "الأندو-باسيفيك".