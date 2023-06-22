مصر تحرز ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف

حقق لاعبو منتخب مصر نتائج رائعة في ثاني أيام بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف والمقامة بمجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة.

نجح اللاعب مهاب ايهاب في تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول بسباق 1500 متر بزعانف المونو في زمن وقدره 12.45دقيقة وحقق اللاعب محمود البليسي المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر زعانف مزدوجة بزمن قدره 1.38 دقيقة.

ونجحت اللاعبة غادة محمد خليل في تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية بسباق 1500 متر سباحة بزعانف المونو بزمن قدرة 13.55 دقيقة، بينما حصل اللاعب عمر محمود رمضان على المركز الثالث والميدالية البرونزية بسباق 200 متر بزعانف المونو بزمن قدره 1.25 دقيقة.



ومن جانبه عبر سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي عضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ عن سعادته بهذا الانجاز الكبير الذي يعتبر اضافة لسجل الرياضة المصرية الحافل بالانجازات مؤكدا أن لاعبي منتخب مصر خلال البطولة الحالية المقامة بالقاهرة كانوا على قدر المسئولية متمنيا تحقيق ميداليات أخرى في السباقات القادمة.

وحرص " الشاذلي " على إهداء الميدالية الذهبية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نظرا للمجهودات الكبيرة في دعم منتخب مصر.

يذكر أن خلال منافسات اليوم الأول بالامس حصد لاعبي منتخب مصر طارق حسن السيد على الميدالية الفضية بزمن قدره 35.38 ثانية واللاعب أحمد عوض السيد على الميدالية البرونزية بزمن قدره 35.98 ثانية بسباق 100 متر سباحة بالمونو، بالإضافة إلى حصول اللاعب إبراهيم أحمد على الميدالية البرونزية بمسابقة 400 متر سباحة بزعانف المونو بزمن وقدرة 3.8 دقيقة.