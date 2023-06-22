أوهمتهم بتنظيم رحلات للحج.. حبس مستريحة الغردقة بتهمة النصب علي المواطنين

قررت جهات التحقيق بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، حبس مستريحة الغردقة لاتهامها بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد قيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر ضدها.

كانت الأجهزة الأمنية لمدينة الغردقة، القت القبض على ي ع ه، في واقعة اتهامها بالنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بتنظيم رحلات حج.

بعدها، حرر 18 شخصا المحضر رقم 12888 لسنة 2023 جنح قسم أول الغردقة، ضد سيدة تدعى ي ع ه، تبلغ من العمر 37 عامًا، أوهمتهم بتنظيم رحلات للحج، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 75 إلى 150 آلاف جنيه من خلال أحد مكاتب السياحة الوهمية بالغردقة لتسفيرهم للسعودية لأداء فريضة الحج.

وأكد المجني عليهم في البلاغ الذي حرروه بقسم أول الغردقة أنهم دفعوا تحويشة عمرهم من أموال لأداء فريضة الحج، وتم الحجز لهم على رحلة طيران وإنهاء إجراءات السفر، إلا أنهم فوجئوا فور وصولهم مطار جدة السعودي بأن التأشيرة التي حصلوا عليها ليست تأشيرة حج وقامت السلطات السعودية بإعادتهم إلى مصر.

وأوضح المجني عليهم أنهم 18 شخصًا تعرضوا للنصب بهذه الطريقة من مكتب شركة السياحة الوهمي بالغردقة.