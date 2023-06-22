تعرف على مظاهر احتفال المسلمين بعيد الأضحى حول العالم

يأتي عيد الأضحى كعيد المغفرة والتقرب من الله، ويمثل أيضًا عيدًا للفرح والأمل والبدايات الجديدة في الحياة مع الله. لذا، دعونا نتعرف على القصة الخاصة بهذا العيد وعلى مظاهر الاحتفال التي يعتاد المسلمون الاحتفال بها.

عيد الأضحى

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة، حيث يحتفل الحجاج وغير الحجاج بفرحتهم بهذه المناسبة. يشير اسم العيد "الأضحى" إلى الضحية التي يذبحها المسلمون تكريمًا لذكرى قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، حيث قدّم سيدنا إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل تضحية لله، ففداه الله بكبش عظيم.

يروي القرآن الكريم هذه القصة، حيث رأى سيدنا إبراهيم رؤى متكررة عندما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل. أطاع سيدنا إبراهيم عليه السلام الله وأخبر ابنه بما رأى، وأخذه والسكين ووضعها على رقبته، حتى دعاه الله وأخبره بأنه قد اجتاز هذا الاختبار العظيم وفداه الله بكبش عظيم. ونزل قول الله تعالى: "وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۗ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ".

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى

عيد الأضحى هو احتفال يجمع المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يشتركون في بعض الطقوس الأساسية مثل ذبح الأضحية وأداء صلاة العيد وارتداء الملابس الجديدة، ولكن تختلف طرق الاحتفال والطقوس بين بلدانهم.

على سبيل المثال، في مصر، يشتهر سكان الريف بتزيين الخراف التي سيتم ذبحها بالحناء والألوان المبهجة، كما يتم الاحتفال في المدن بأداء صلاة العيد وزيارة الأماكن العامة.

أما في الأردن، فإن المظاهر الاحتفالية تتمثل في شواء الأضاحي وتحضير طبق المنسف البدوي الشهير، بالإضافة إلى تبادل الزيارات.

وفي فلسطين، يتم التركيز على زيارة المقابر وتوزيع الخلوي، تلاها وجبة المنسف، ويجتمع الناس في بيوت كبيرة للاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

في الجزائر، يتم تلوين الأضاحي بالحناء وربطها بشريط زهري قبل ذبحها، ويتم الاحتفال بزيارة الأقارب وأداء صلاة العيد.

أما في اليمن، فإن الناس يستعدون للاحتفال بالعيد بترميم منازلهم وتزيينها بالألوان الجديدة والخروج للصيد، ويتم أداء صلاة العيد والاحتفال بحلقات الرقص بالخناجر.

وفي العراق، تتميز مظاهر الاحتفال بالعيد بإقامة الموائد الجماعية وتناول طبق المطبخ الشهير "المطبك" المكون من الأرز واللحم، وتبادل الزيارات وتوزيع الهدايا والحلويات.

أما في الإمارات، فإنهم يقومون بإعداد طبق "الفوالة" وتناول أطباق الهريس والبلاليط، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الجديدة والاحتفال بالأغاني الشعبية.

وفي السعودية، يتم الاحتفال بإقامة الصلاة وأداء المناسك، ويرتدي الرجال الملابس البيضاء، ويحمل الأطفال سلال الخلوي والتمور بعد الصلاة، ويتم الإفطار بعد ذلك يرددون قولهم "عساكم من عواده"، الذي يعني أن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات.

وبهذه الأسطر القليلة، نتمنى أن يكون توضيحنا لأساليب الاحتفال بالعيد للمسلمين في جميع أنحاء العالم قد أفاد القارئ.