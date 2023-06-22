مركز فنون جامعة المنيا يحصد المركز الثالث بمسابقة "التوب وان"

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بحصد مركز الفنون بجامعة المنيا على المركز الثالث بفعاليات مسابقة "توب وان" لمراكز الفنون للجامعات المصرية في مجالات الموسيقى والكورال والمسرح والفنون التشكيلية والفنون الشعبية، والتي شاركت فيها 16 جامعة مصرية حكومية وخاصة واستمرت لمدة شهر كامل وقدمت فيه الجامعة فيلمًا تسجيليًا يوثق فعاليات التدريب بالمركز خلال موسمه الرابع وتبرز فيه أهم نشاطات المركز وأهم المحطات الفنية له خلال هذا العام.

جاء ذلك خلال البيان الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، عن أسماء الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، والتي تم التقييم فيها من خلال الإخراج الفني للفيلم والمادة العلمية المقدمة، ونسب المشاهدة والمشاركة لتلك الأعمال.

وأشاد “فرحات” بما أنجزه طلاب الجامعة خلال مشاركتهم في فعاليات المسابقة على مدار العام، والتي عكست ما توليه الجامعة من اهتمام بالأنشطة وتسلط الضوء على المواهب الطلابية المختلفة وتنميتها وصقلها، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتنمية مواهبهم وتمثيل الجامعة في المسابقات القومية على مستوى الجامعات المصرية.

كما ثمن رئيس الجامعة مجهودات الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة النشاط الثقافي والفني في استقطاب مواهب الطلاب وتبنيها بمراكز الفنون، مهنئهم على حصولهم بهذا التقييم المتقدم.

والجدير بالذكر أنه أشرف على الطلاب المشاركين بمراكز الفنون وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، والاخصائيين بالإدارة ومدربي مجالات المركز.