نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا بالتدريب الصيفي للطلاب

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه إشارة إلى مذكرة التفاهم مع جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات فرع القرية الذكية؛ تقرر فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب جامعة الأزهر في التخصصات التالية:

IoT

Agile

CS50

AI & ML

Open Source

Cyber Security

Social Media Marketing

MEAN Stack Development

ASP.NET Core Fundamentals

Front End Web Development

Web Development using PHP

Web Development using .NET

Web Development using Python

Introduction to Web Technologies

Introduction to Programing using Java

Software Testing & Quality Assurance

Developing Mobile Applications using iOS

Developing Mobile Applications using Flutter

Developing Mobile Applications using Android

Developing Mobile Applications using ReactNative

Advanced Frontend Web Development using ReactJS



وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدَّراسة بجميع الدورات التدريبية تكون بنظام التعلم عن بعد، مشيرًا إلى أنه يتعين على الطالب توفير جهاز حاسب آلي ووجود اتصال ملائم بشبكة الإنترنت في المنزل فيما عدا دورة IoT حيث إن التدريب مختلط، لافتا إلى أن هذه الدورات التدريبية مجانية بالكامل، في إطار بروتوكول التعاون.

وأشار إلى أن التدريب موجه لطلاب جامعة الأزهر، ولا يوجد اختبارات قبول ولكن أولوية القبول للسنوات الدراسية الأخيرة ثم أسبقية التقديم مع مراعاة تناسب التخصصات الدراسية مع رغبات الالتحاق لكل طالب بالإضافة الى خلفيته العلمية، وبنهاية التدريب وإتمام الطالب متطلبات المحتوى من واجبات ومشاريع والالتزام بالحضور مدة التدريب يحصل الطالب على شهادة إتمام التدريب بالمعهد وفقًا لعدد الساعات التدريبية لكل مسار تدريبي.

وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق سرعة استكمال البيانات على الرابط التالى علمًا بأن آخر موعد للتسجيل الأربعاء الموافق 5 من يوليو لعام 2023:

https://www.cognitoforms.com/ITI7/ITiSummerCodeCamp2023AlazharUniversity