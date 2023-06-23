صور.. مسارح الثقافة تشهد مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف المواهب بالوادي الجديد

شهد مسرح سينما هيبس، الورش التدريبية لمشروع "ابدأ حلمك"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بإشراف د. هاني كمال المدير التنفيذي للمشروع، لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من شباب وأبناء محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

وأوضحت ابتسام عبد المريد، مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، أن التدريبات أقيمت بمركز الداخلة على مسرح قصر ثقافة موط، وبمركز الخارجة على مسرح سينما هيبس، وشهدت الفعاليات تدريبات مكثفة للمشاركين.

وأشارت ابتسام، إلي حضور ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى حيث شاهد بعض التدريبات المتنوعة لورش ابدأ حلمك المقامة بالوادى الجديد، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج خالد أبو ضيف، والفنان أحمد السيد، المايسترو حسام حسنى، وليد راشد مدير مكتب رئيس الإقليم، بالإضافة إلى مناقشة تجهيزات الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع الثقافى بمدينة الفرافرة خلال شهر يوليو الجارى، وأيضًا مهرجان تعامد الشمس، والمسابقة الثقافية التى تنظمها محافظة الوادى الجديد برعاية اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، فى أكتوبر فى عيد المحافظة القومي.

هذا فيما عقد ضياء مكاوى رئيس الإقليم، وابتسام عبد المريد مدير عام الفرع، اجتماعا بمديري الإدارات والعاملين بفرع ثقافة الوادى الجديد، وذلك لمتابعة سير العمل بالفرع والمواقع الثقافية والوقوف على بعض المشكلات التى تواجه العاملين وطرح حلول لها،

كما كرم رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، محسن حسب..مدير عام الفرع السابق، وقدم له درع الإقليم وشهادة تقدير تكريما لجهوده خلال الفترة السابقة.

مشروع إبدأ حلمك لإكتشاف المواهب بالوادي الجديد (1)

مشروع إبدأ حلمك لإكتشاف المواهب بالوادي الجديد (2)

مشروع إبدأ حلمك لإكتشاف المواهب بالوادي الجديد (3)